السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة ينظم مهرجان (القمر بوابة النجوم)



المدينة المنورة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

انطلقت بالمدينة المنورة أمس فعاليات مهرجان أسبوع الفضاء الذي تنظمه إدارة تعليم المنطقة بعنوان : ( القمر بوابة النجوم ) ، بالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي وذلك بمجمع الراشد مول بالمدينة المنورة، ويستمر حتى مساء الثلاثاء القادم.

ويتضمن المهرجان تقديم العديد من الفعاليات مثل عروض القبة الفلكية والرصد الحي بالتلسكوب والأنشطة التطبيقية والترويحية للعائلات والأطفال.

مما يذكر أن أسبوع الفضاء العالمي مناسبة سنوية عالمية تشارك فيها المملكة مع دول العالم وبإشراف الجمعية العالمية للفضاء تحت شعار (القمر بوابة النجوم).

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20:24ت م

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