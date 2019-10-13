السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق برنامج "المدارس المعززة للسلوك الايجابي"



نجران 14 صفر 1441هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد اليوم، فعاليات برنامج "المدارس المعززة للسلوك الإيجابي"، وذلك في مدارس المنطقة.

ويهدف البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، إلى إيجاد بيئات مدرسية محفزة للسلوك الإيجابي، وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب والطالبات بأساليب علمية، والحد من السلوكيات السلبية في الميدان التربوي، إضافةً إلى تنمية قدرات ومهارات المرشدين لتدريبهم على طرق تنفيذ تقنيات وأساليب تعزيز السلوك للوصول إلى مدرسة محفزة للسلوك الإيجابي.

ويشتمل البرنامج على العديد من المحاور منها، التعزيز من حيث المفهوم والأساليب، والخطوات الإجرائية، ودور الشراكة المجتمعية في التعزيز، إضافة إلى التعريف بجائزة السلوك الإيجابي وأهميتها.

//انتهى//

19:49ت م

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