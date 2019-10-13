السعودية اليوم / تعليم شمال جدة يُكرم ٤٢ معلماً وقائداً



جدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

كرم مدير مكتب التعليم بشمال جدة ، حميد بن محمد الغامدي اليوم ، ٤٢ قائداً ومعلماً من مدارس شمال جدة ، وذلك في الحفل الذي أقيم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في مدارس الأندلس ، بحضور مساعدي مدير المكتب الدكتور سعود السلمي ، و سعيد عبدالفتاح ، وعدداً من القيادات التعليمية والمشرفين والمعلمين.

وأكد الغامدي خلال كلمته في الحفل ، ان المعلم أساس رقي وتطور المجتمع ، ولا يمكن أن يحدث تقدم أو تطور في جميع مناحي الحياة الا وخلفه معلم مخلص عمل واجتهد وبنى ليصل الى الأهداف المرجوة ، مشيراً الى انه مهما قُدم للمعلم من عبارات الشكر والاحتفاء لن تكفيه لما يبذله في بناء الانسان ومساهمته في تطور الحضارات من جهد كبير طوال مسيرته في الميدان التربوي.

وشهد الحفل الخطابي عرض مرئي بعنوان " شكراً معلمي " ، وقصائد شعرية ، وكلمة للمحتفى بهم وفقرات متنوعة .

وفي ختام الحفل كرم مدير مكتب التعليم بشمال جدة المعلمين المتميزين بالدروع والورود والتقاط الصور التذكارية مع المكرمين.

// انتهى //

19:42ت م

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