

السيح 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

‏أكملت بلدية الخرج استعداداتها لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة القادمة ، من خلال أعمال نظافة وصيانة مجاري تصريف السيول في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى المجاورة لها ، تحسبا لأي تجمعات للمياه قد تعطل حركة المركبات في الطرق المحورية والشوارع والطرق الرئيسة.

‏وتركزت أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة وإدارة الطوارئ والكوارث وفرق النظافة في الأماكن الحيوية بمدينة السيح التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية والمنطقة المركزية لوسط المدينة ، التي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير ، إضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.

‏وشددت البلدية على جميع الشركات والمقاولين المنفذين لمختلف لمشروعات البلدية ومقاولي الجهات الحكومية الأخرى ضرورة إغلاق جميع غرف الصرف الصحي وغرف التفتيش وردم الحفر ، والقيام بالإجراءات الاحترازية وتوفير مستلزمات السلامة في مواقع العمل ، والتأكيد على الجهات الرقابية تطبيق أقصى الغرامات على المخالفين للتعليمات بهذا الخصوص.

// انتهى //

19:36ت م

0227





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخرج تستكمل استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.