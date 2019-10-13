السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى و الأمراض المسببة له في نيجيريا



لافيا 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية اليوم الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى و الأمراض المسببة له في مدينة لافيا عاصمة ولاية نصراوة بجمهورية نيجيريا، حيث تدفق المئات من المراجعين الراغبين بالاستفادة من الحملة إلى مستشفى طلحة عارف التخصصي وتم فحص المئات منهم.

و تأتي هذه الحملة التطوعية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية رغبة في خدمة ضعاف البصر و من قد يعانون من أمراض العمى.

الجدير بالذكر أن المركز دأب على إرسال أطباء متخصّصين من المتطوعين إلى عدة دول و مناطق مستفيدة من هذه الحملات و خدمتها.

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19:35ت م

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