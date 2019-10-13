السعودية اليوم / تعليم نجران يحتفي بتدشين أول مدرسة للموهوبات بالمنطقة



نجران 14 صفر 1441هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، بتدشين أول مدرسة للموهوبات بالمنطقة، بحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سراء سعيد الشهراني وعدد من مديرات الإدارات والمشرفات التربويات، وذلك بمقر الابتدائية الثانية.

وأوضح مدير عام التعليم بنجران الدكتور ملفي العتيبي أن الموهوبات وهبهم الله قدرات عقلية متميزة ولابد أن تُرعى، وهو ما يتم من خلال اهتمام وزارة التعليم في رعاية الموهوبين بإنشاء مدرسة للموهوبات، مبيناً أن هذه الفئة عندما يتم رعايتها سوف تُجنى الثمار من هذه الرعاية التي تقدم لهم.

من جهتها أبانت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية أن هذا المشروع سيطبق في أكثر من مدرسة، وهو مشروع طموح يهتم بفئة من الطالبات الموهوبات في مدارس التعليم العام، من خلال تجميعهم في فصول دراسية يتلقون فيها دعماً متميزاً يتحدى قدراتهم ويثير الفضول العلمي لديهم، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يهدف لتحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار.

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19:35ت م

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