السعودية اليوم / بلدية الشرائع بمكة تواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية



مكة المكرمة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

قامت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بعدد من الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، وذلك للتحقق من تطبيق الإشتراطات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة بالأسواق .

وأوضح رئيس البلدية المهندس ممدوح العبيد، إلى قيام مراقبي قسم الأسواق، بالكشف عن 987 محلاً تجارياً، حيث تم رصد 351 محلاً مخالفاً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المحال المخالفة، مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو غير نظامية عن طريق نظام "بلدي" 940 وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

وأشار العبيد ، إلى قيام مراقبي قسم الأسواق خلال الشهر الماضي بالكشف عن 1200 محل غذائي ضمن نطاق البلدية، حيث تم رصد 220 محلاً مخالفاً للإشتراطات الصحية، وتم إتلاف ومصادرة ما يقارب من 1طن و200 كيلوجرام من اللحوم والخضروات منتهية الصلاحية، وإتلاف 45 لتراً من السلطات الفاسدة، وعدد من أدوات تحضير الأطعمة غير صالحة الاستخدام.

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19:35ت م

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