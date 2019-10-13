السعودية اليوم/ محافظ ظهران الجنوب يرأس اجتماعاً لمناقشة احتياجات مركز الغايل



ظهران الجنوب 14 صفر 1441 هـ الموافق 13أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الغايل التابع للمحافظة ,اليوم ،اجتماعا

لمناقشة احتياجات أهالي مركز الغايل من الخدمات والمشاريع خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والبلديات ، بحضور أعضاء لجنتي المشاريع والخدمات والثقافة والتعليم وشؤون الشباب بمجلس منطقة عسير وأعضاء من المجلس المحلي بظهران الجنوب وممثلي الأهالي.

تلا الاجتماع الذي وجه بانعقاده سمو أمير منطقة عسير جولة ميدانية لعدد من المواقع في مركز الغايل ،بهدف تفقد احتياجات الأهالي وتحقيقها.

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19:34ت م

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