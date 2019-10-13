شكرا لقرائتكم خبر عن العامودي: المنصة اللوجستية بالخمرة ستدعم قطاع النقل بالمملكة والان مع التفاصيل

أكد وزير النقل السعودي، د. نبيل العامودي أن إطلاق المنصة اللوجستية في الخمرة سيدعم القطاع اللوجستي في المملكة، مبيناً أن التركيز حالياً لدى الوزارة ينصب على الكفاءة وتطوير القطاع، مبيناً أن تعزيز حركة النقل للأفراد والبضائع أدى لرفع مستوى السعودية دوليا في قطاع النقل.

وكانت الهيئة العامة للموانئ السعودية قد وقعت اتفاقية تعاون لتطوير منطقة "الخمرة" الأكبر للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة، وتأتي الاتفاقية على هامش أعمال المؤتمر اللوجستي السعودي.