الجبير: العلاقات السعودية الروسية تطورت بشكل واضح خلال السنوات الأربع الأخيرة

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن العلاقات السعودية الروسية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية.

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وأكد الجبير أن لدى المملكة وروسيا روابط مشتركة، مشيرًا إلى العدد الكبير من مسلمي روسيا الذين يؤدون كل عام مناسك الحج والعمرة، ونمو التجارة الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة، غدًا الاثنين، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.