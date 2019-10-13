2019-10-13

غوث يدرب أكثر من 170 زائرًا في معرض الصقور خلال يومين

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف منصور بن ناصر العاطفي، قائد ومؤسس فريق غوث السعودي الخيري للبحث والإنقاذ، أن أكثر من 170 زائرًا من زوار معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية استفادوا من الدورات التدريبية التي قدمها فريق غوث للإنقاذ خلال أول يومين من المعرض والذي نشارك فيه.

وقال: إن مشاركتنا في معرض الصقور الصيد السعودي هي مشاركة تعريفية وتدريبية وتثقيفية بخدمات الفريق الإنسانية والتي تشمل البحث عن المفقودين في الصحراء والإنقاذ بالحالات الطبيعية وكذلك الإسعافات الأولية التي يقدمها الفريق.

وأضاف: نقوم من خلال مشاركتنا على توعية الزوار من الأخطار والكوارث عبر المطويات الإرشادية والندوات التثقيفية كما نقوم بشرح عملي على جميع الأجهزة التي يستخدمها الفريق في الإنقاذ.

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وتابع: استهدفنا الحضور عبر مجموعة من البرامج التي تخدمهم عند الحاجة في حياتهم اليومية حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج الجمعية منذ تأسيسها أكثر من 45 ألف مواطن في برنامج الإنعاش القلبي الرئوي وجميعهم حصلوا على شهادات معتمدة بذلك.

وقال: يعتبر معرض الصقور والصيد السعودي نقطة ارتكاز مهمة نعمل من خلالها على توعية وتدريب الصقارين الذين يقضون أيام طويلة في البراري للصيد على الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع حالات أخرى ربما يتعرض لها الصقار لا سمح الله.

ويستمر المعرض حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ويضم 30 قسمًا تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، والأمسيات الثقافية ومزاد الصقور.

ويحرص المعرض على إبراز التراث السعودي وألوانه المختلفة والمحافظة على الهوية الوطنية بمشاركة 350 عارضًا وأكثر من 30 قسمًا متخصصًا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية لشغف الهواة عبر مختلف أركانه وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم، ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات والمحاضرات ومزادًا للصقور الذي جذب آلاف الزوار بمختلف شرائحهم.







