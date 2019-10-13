شكرا لقرائتكم شاهد.. تساقط الشلالات وجريان الأودية بشدة بعد أمطار الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-13 شاهد.. تساقط الشلالات وجريان الأودية بشدة بعد أمطار الطائف متابعات الخليج 365 - الطائف وثق فريق طقس الطائف بالفيديو هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان وادي نعمان أسفل عقبة الهدا. Advertisements وأظهرت المقاطع تساقط الماء من الشلالات وجريان الأودية بشدة. يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.







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