2019-10-13

28 مطارًا لنقل المواطنين بين الوجهات الداخلية .. وخطة الخصخصة تمضي قدمًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد إبراهيم الرؤساء المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني، أن هناك 28 مطارًا تسعى لتمكين المواطنين من الانتقال بين الوجهات الداخلية.

وقال الرؤساء أنه من المتوقع نمو المسافرين في مطار الملك خالد بنسبة 10 مليون مسافر بعد الانتهاء من تطوير صالتي 3 و4.

وتابع بالقول: نمضي قدمًا لإكمال خصخصة المطارات ونخطط لطرح تراخيص شركات جديدة لرفع مستوى التنافسية.







