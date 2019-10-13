الان تتابع "الجبير" يبحث مع السفير الصيني لدى المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، السفير الصيني لدى المملكة.
واستعرض “الجبير”، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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