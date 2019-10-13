فتح باب شراء تذاكر "شتاء طنطورة 2019".. وعروض عالمية في انتظار الزوار

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن مهرجان “شتاء طنطورة 2019” – المهرجان العالمي- الذي يسلط الضوء على الفنون والثقافة والتاريخ والتراث في محافظة العلا، عن توفر البطاقات حالياً لحضور المهرجان حيث يمكن شراؤها على book.experiencealula.com ، ويمكن لعشاق العروض الفنية والثقافة والمغامرات شراء البطاقات لحضور الفعاليات الفردية أو المشاركة في فعاليات تجريبية التي تتواصل لمدة يوم أو لمدة عطلة نهاية الاسبوع.

كما تتوفر بطاقات نهاية الأسبوع واليوم الواحد المقدمة ضمن ثلاثة باقات هي: الذهبية، والبلاتينية، والماسية، لكي تلبي كافة الميزانيات والاحتياجات المختلفة للضيوف بما في ذلك الإقامة، والنقل، والتجارب الثقافية، والمغامرات، بالإضافة لمتابعة العروض الفنية المميزة. ويمكن لزوار المهرجان لمدة عطلة نهاية الاسبوع المشاركة في تجارب مخصصة تتلاءم مع اهتماماتهم بما في ذلك فعاليات العلا من فوق (المغامرة)، والعلا الأصيلة (الثقافة) وفنون الطهي الراقية (المأكولات).

وأعلن المهرجان عن مشاركة الفنانين كل من: الأوبرالي التوسكاني أندريا بوتشيلي الذي سيسجل ظهوره الثاني في المهرجان بتاريخ 31 يناير، ونجم البوب اللاتيني إنريكي إيغليسياس بتاريخ 21 فبراير، والنجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليونيل ريتشي فبراير 28، والمؤلف الموسيقي المصري عمر خيرت 27 ديسمبر وعازف البيانو اليوناني ياني 7 يناير.

وستقام جميع العروض في مسرح مرايا الذي يتسع لـ 500 مشاهد والمزود بواجهات من المرايا تعكس المناظر المحيطة في الموقع الطبيعي الصخري المميز الذي تتمتع به العلا.

كما سيستضيف المسرح مجموعة من أبرز العروض الفنية الأخرى بما فيها عرض تكريمي للموسيقار العالمي بتهوفن 4 – 6 يناير، بالإضافة إلى العرض المسرحي “جميل بثينة” بتاريخ 14 فبراير، وهو عرض تقدمه فرقة كركلا الراقصة ويستوحى من تاريخ العلا.

ومن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المهرجان أيضاً مهرجان المناطيد، ورحلات الطائرات الكلاسيكية، وثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وتجارب للطهي يشرف عليها طهاة حائزون على تصنيف ميشلان، وإمكانية زيارة الأسواق التقليدية بالإضافة إلى متاجر العلامات التجارية الراقية المتوفرة ضمن الموقع.

وتحتضن العلا أول موقع تراثي في المملكة وهو “الحجر” مسجل لدى منظمة اليونسكو العالمية، وهو من أروع المواقع من حيث الجمال والتراث والطبيعة التي لم يتم اكتشافها حتى اليوم.

ومن المتوقع أن تزدهر منطقة العلا لكي تصبح إحدى أهم المواقع السياحية الرئيسية الجاذبة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الإعلان عن توافر التأشيرات السياحية في المملكة العربية السعودية للزوار، ويسمح البرنامج الجديد للمسافرين إلى المملكة حصول على تأشيرة لمدة عام كامل، وتأشيرات مع إمكانية الدخول المتعدد للدولة وذلك لقضاء 90 يوماً في الدولة، كما يمكن للزوار من 49 دولة أن يحصلوا على التأشيرة السياحية من خلال شبكة الإنترنت عبر زيارة الموقع الإلكتروني (visitsaudi.com) أو عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية من خلال الأكشاك الإلكترونية الموجودة لدى نوافذ الهجرة والجوازات.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني أن منطقة العلا تعد جسراً حضارياً مميزاً بين الشرق والغرب بوصفها إحدى محطات طريق البخور، ولم تكن المنطقة توفر محطةً حيويةً للتجارة وحسب، بل ملتقى للحوار الثقافي والحضاري مجسدةً قيم التنوع التي نسعى إلى إبرازها اليوم، وعليه، نسعى من خلال مهرجان شتاء طنطورة إلى الاحتفاء بالدور التاريخي للعلا وتسليط الضوء على أصالة تراثها وعراقة تقاليدها في احتضان مختلف المشارب للنهل من المعارف وإطلاق العنان للإبداع.

يذكر أن مهرجان شتاء طنطورة سيتواصل خلال الفترة بين 19 ديسمبر2019 وحتى 7 مارس 2020 في العلا بالمملكة ، وللمزيد من المعلومات حول برنامج المهرجان يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: experiencealula.com، حيث تم طرح التذاكر للبيع الآن. كما يمكن الاطلاع على أحدث المعلومات من خلال منصات انستغرام، وفيسبوك وتويتر.