ماليزيا: قيود شراء الأجانب للعقارات موقتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت ماليزيا إن الإجراء بشأن العقارات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي والذي يسمح للأجانب بشراء منازل أرخص سعرا هو إجراء موقت وينطبق فقط على وحدات غير مباعة، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.

ويمكن أن يشتري الأجانب عقارات شاهقة في المناطق الحضرية، قيمتها تبدأ من 600 ألف رينجيت (143,318 دولارا)، مقارنة مع حد أدنى للسعر وهو مليون رينجيت سابقا، طبقا لما ذكره وزير المالية، ليم جوان إنج في خطابه للميزانية الأسبوع الماضي.