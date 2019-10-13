7 ملايين غرامات مالية ضد مخالفين لنظام الاتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت 7 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية «STC»، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات «ليبارا موبايل»، وشركة اتحاد «فيرجن موبايل»، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكاب مخالفات عدة لنظام الاتصالات، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت غرامات مالية على عدد من الشركات المخالفة، مؤكدة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.

وذكرت هيئة الاتصالات أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الالكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

تفاصيل الغرامات

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شركة الاتصالات السعودية 2,753,500 ريال

شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» 1,000,000 ريال

شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» 48,000 ريال

شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات «ليبارا موبايل» 336,000 ريال

شركة اتحاد «فيرجن موبايل» 544,000 ريال

عدد من المخالفين الآخرين 2,550,000 ريال