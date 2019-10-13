إطلاق مسرعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الالكترونية محليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق مسرعة أعمال لدعم تطوير الألعاب الالكترونية محليا وبناء الكوادر البشرية العاملة في مجال الترفيه الرقمي، إضافة إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي.

ووقع المذكرة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، على هامش مؤتمر صناعة الترفيه المقامة فعالياته بالرياض.

وستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المذكرة على تأهيل وتدريب كوادر وطنية في عدد من المجالات، تشمل تصميم وبرمجة الألعاب الالكترونية وريادة الأعمال، وتسريع أعمال المشاريع الرقمية، إلى جانب الإرشاد التقني وتطوير الأعمال والحلول التمويلية للمشاريع المتأهلة، كما اتفق الطرفان على المساهمة في إنشاء مركز مشترك للابتكار الرقمي.