«سكني» يسلم فللا جاهزة في 27 مشروعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، خلال شهر سبتمبر الماضي، فللا جاهزة في 27 مشروعا تتوزع في 10 مناطق حول المملكة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج «سكني» أمس، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 7 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، والدوادمي، والعيينة، وشقراء، والزلفي، وثادق، والمجمعة، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، المبرز و(إسكان الأحساء 1، 2)، وثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء، وإسكان عرعر، وإسكان طريف، كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع، كذلك ثلاثة مشاريع في منطقة جازان شملت إسكان بيش، وإسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، إضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروعين بمنطقة الجوف تشمل إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات، إضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة بمنطقة الباحة، وإسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https:/‏/‏sakani.housing.sa/‏projects-map.

فلل جاهزة في 27 مشروعا

7 مشاريع بمنطقة الرياض:

إسكان رماح، والدوادمي، والعيينة، وشقراء، والزلفي، وثادق، والمجمعة

3 مشاريع بالمنطقة الشرقية:

المبرز، إسكان الأحساء 1، إسكان الأحساء 2

3 مشاريع بمنطقة الحدود الشمالية:

إسكان رفحاء، وإسكان عرعر، وإسكان طريف

5 مشاريع بمنطقة القصيم:

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إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع

3 مشاريع بمنطقة جازان:

إسكان بيش، وإسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا

1 مشروع بمنطقة مكة المكرمة:

الخرمة

2 بمنطقة الجوف:

إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات

1 مشروع بمنطقة حائل:

إسكان حائل

1 مشروع بمنطقة الباحة:

إسكان المخواة

1 مشروع بمنطقة تبوك:

إسكان تبوك.