بدء إنشاء 528 موقفا آليا للسيارات بجميزة مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في الأعمال الإنشائية للدفعة الثانية من مشروع المواقف الآلية الذكية للسيارات بمنطقة الجميزة في المدخل الشمالي لمقبرة المعلاة بواقع 528 موقفا داخل مبنى متعدد الطوابق، وذلك بعد إطلاق النسخة الأولى للمشروع بحي السليمانية العام الماضي.

وعلمت «مكة» أن المشروع يقع على مساحة إجمالية 1920م2، ويأتي في المرتبة الثانية بعد مجمع المواقف الآلية بالسليمانية من حيث الطاقة الاستيعابية، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع التقنية الحديثة وتحويل مكة المكرمة إلى مدينة ذكية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن المواقف الآلية الذكية تحتوي على بوابات متعددة لاستقبال المركبات، وفور وصول صاحب المركبة الراغب في استخدام المواقف، يجري إدخالها بشكل آلي، وقياس وزنها وحجمها آليا، وإيداعها المكان المخصص داخل المواقف.

مشروع مواقف الجميزة الآلية:

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528 موقفا يضمها

مجمع متعدد الطوابق

1920م2 مساحته

مداخل ومخارج للمبنى

صالات انتظار

دورات مياه