استعادة 1.7 مليون م2 من لصوص الأراضي في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الشهر الماضي أراضي حكومية معتدى عليها، مساحتها الإجمالية مليون و733 ألف م2.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال الإزالة شملت 14 موقعا في السودة ومربة وخميس مشيط، وظهران الجنوب ومحايل عسير وأحد رفيدة، وتثليث وتنومة وسراة عبيدة والمجاردة والحرجة، وبللسمر والبرك والحازمي والثنية وتبالة.

وأكد أن الأمانة تعمل مع البلديات على إزالة مثل هذه التجاوزات المخالفة للأنظمة والقوانين الخاصة بتملك الأراضي، ولن تتهاون مع كل من يحاول المساس بالممتلكات الخاصة للدولة.