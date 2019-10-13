مداهمة سوق عشوائي في مخطط الخالدية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة داهمت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة السوق العشوائي الواقع بجوار مخطط الخالدية بمكة المكرمة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة، حيث أسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ75 طنا . من جهة أخرى، أصدرت بلدية جنوب مكة الفرعية 866 رخصة بناء عن طريق نظام «بلدي» وذلك خلال الربع الثاني من السنة المالية. Advertisements وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن المخططات السكنية جنوب مكة تشهد تقدما ملحوظا في أعمال البناء والتطور العقاري. من جهته أكد رئيس قسم رخص البناء المهندس عبدالعزيز جلله أن نظام «بلدي» الالكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ساهم بشكل فعال في تسهيل إجراءات رخص البناء وسرعة إنجاز طلبات المواطنين بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي . الرخص اشتملت على: رخص جديدة

رخص تسوية وضع

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