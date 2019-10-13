خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة والتعرف على موعد انتهائها من خلال منصة أبشر الجوازات

نقدم لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للتعرف عن موعد انتهائها وموعد تجديدها، حيث يعتبر هذا الأمر من أهم الأمور التي يهتم بها المواطنين الوفدين في المملكة العربية السعودية، وأصبح يتم هذا الأمر من خلال الانترنت عن طريق موقع أبشر التي وفرته الحكومة لمساعدة المواطنين وتوفير الجهد والوقت لهم.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

لمن يرغب التعرف على مدة الإقامة وصلاحيتها وموعد تجديدها يجب اتباع هذه الخطوات، وهي:

الدخول أولاً إلى موقع أبشر الالكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

وبعد ذلك يجب تسجيل الدخول في هذا الموقع.

ثم يتم إدخال رقم الإقامة الخاص بالمواطن الذي يريد الاستعلام عن الإقامة.

وبعد ذلك كتابة رمز التحقق الظاهر أمامكم في الصفحة بصورة صحيحة.

وبالتالي ستظهر لكم كافة المعلومات الخاصة بالإقامة من موعد تجديدها وانتهائها.

موعد انتهاء الإقامة

انتهاء الإقامة هو عبارة عن الوقت الذي يتم فيه انتهاء الصلاحية الخاصة بإقامة الوافدين بالمملكة العربية السعودية، فعند انتهاء هذه الموعد يجب على هذا المواطن أن يقوم بإجراءات تجديد الإقامة وألا يهمل هذا الأمر، لأن وجوده في المملكة دون صلاحية إقامة يعرضه لعقوبات قانونية والتي ممكن أن تصل أن يتم ترحيله خارج المملكة، حيث أن البقاء في بلد دون إذن الإقامة يعتبر جريمة، وفي هذه الفترة تحرص المملكة على التخلص من أي مخالفات وجرائم تتم داخلها، ولذلك يجب على الجميع أن يتابع موعد انتهاء الإقامة.