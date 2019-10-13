موقع نظام نور برقم الهوية 1440 للعام الدراسي الجديد … حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات

نظام نور برقم الهوية 1440 التابع لوزارة التربية والتعليم، بالمملكة العربية السعودية، وهو موقع رسمي إلكتروني أطلقته وزارة التربية والتعليم حرصاً منها على راحة المواطنين وأولياء الطلبة السعوديين، فهي توفر على هذا الموقع الإلكتروني الخاص بنور جميع الخدمات الخاصة بالمناطق ومدربات التعليم والمدارس السعودية.

نظام نور برقم الهوية 1440

تهدف وزارة التربية والتعليم السعودية، إلى توفير الجهد والوقت والأموال على جميع المواطنين السعوديين، فمن خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة بعد تسجيل الدخول على رابط الموقع الإلكتروني، يستطيع المواطن التي لديه خدمة في وزارة التربية والتعليم أن يقوم بقضائها، مثل تسجيل الطلاب الجدد في السنوات الدراسية المختلفة عبر رابط نور الإلكتروني.

خطوات التسجيل في النظام

هذه هي الخطوات الواجب إتباعها حين التسجيل على هذا النظام :-

أولا : بعد الدخول على الحساب الخاص، يتم تسجيل الدخول من خلاله على نظام نور عبر الإنترنت التابع لوزارة التربية والتعليم.

ثانياً : نقوم بالضغط على كلمة ” تسجيل طالب جديد “.

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ثالثاً : ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الظاهرة أمامنا، مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد الخاص بالطالب، وباقي البيانات المطلوبة.

رابعاً : نقوم باختيار السنة الدراسية التي يرغب التسجيل فيها.

خامساً : نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب التي نرغب في تسجيله.

سادساً : ثم نقوم بكتابة اسم المدرسة التي نريد الالتحاق بها.