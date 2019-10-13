طرق التسجيل في وظائف جدارة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية eservices.mcs.gov.sa

وظائف جدارة هي خدمة أطلقتها وزارة الخدمة المدنية منذ العام 2011 وهو برنامج للتوظيف الحكومي داخل المملكة العربية السعودية، فيقوم من خلال هذه الخدمة وموقعها الإلكتروني المواطنين السعوديين بتقديم ملفاتهم وتسجيل بياناتهم وجهات العمل المتوافقة مع مؤهلاتهم ليبدأ بعدها التصنيف والتدقيق والتصحيح والترشيح الإلكتروني الآلي وأصبح عدد المشتركين على موقع جدارة في عام 2017 1143510.

وظائف جدارة

يبدأ المستخدم أو طالب العمل للتسجيل على موقع جدارة بالقيام بعدة خطوات حتى يجد أسمه مرشح لأحد الوظائف الشاغرة ويبدأ الخطوات بإنشاء حساب مستخدم جديد خاص به ثم يقوم بتسجيل بيانات السيرة الذاتية له ومن ضمنها الاسم والسن واللغات والخبرات السابقة وهكذا ثم يقوم بإدخال بيانات مؤهلاته العلمية التي تتناسب مع الوظيفة الطالب لها ثم يقوم بالبحث عن الإعلانات والطلبات للوظائف التي يريد التقدم عليها ثم يبدأ في الإطلاع لاحقا لبيانات الترشيح.

الترشيح للوظائف

يقوم نظام جدارة بالتوظيف بطريقة حساب العرض والطلب أي بحساب عدد الوظائف المعلن عنها وعدد المتقدمين لها فإذا كان عدد الوظائف أكبر من عدد المتقدمين فيقوم البرنامج بعمل التوظيف المباشر أو إذا كان عدد الوظائف المعلن عنها أقل من عدد المتقدمين فيقوم النظام بترشيح الأنسب عن طريق عمل نظام المسابقات لتحديد الأولى والأنسب للوظيفة المعلن عنها لضمان جدارة الشخص المختار للوظيفة بشغل مثل تلك الوظيفة.