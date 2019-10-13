طرق الاستعلام عن فاتورة المياه عبر رابط موقع شركة المياه الوطنية بالسعودية

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه تعتبر خدمة الاستعلام عن فواتير المياه التي توفرها الوزارة المعنية في المملكة العربية السعودية خدمة مميزة للغاية حيث وفرت على جميع المستخدمين المواطنين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بسهولة معرفة قدر استهلاكهم من المياه خلال الشهر .

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه

وذلك فقط عن طريق إدخال رقم الحساب أو رقم الاشتراك في الخدمة، فأصبح بسهولة عند بداية كل شهر جديد عليك سواء كنت مقيم داخل المملكة العربية السعودية أو كنت في الأصل مواطن سعودي أن تبدأ شهرك وأنت تعرف ما عليك من فواتير وخاصة فاتورة المياه وما هي الكمية التي قمت باستهلاكها خلال الشهر بالمتر المكعب.

الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية

خصصت شركة المياه الوطنية السعودية هذه الطريقة المبتكرة والتي تساعد المواطنين على سهولة معرفة الاستهلاك من المياه بالمتر المكعب وما يقابلها من قيمة مادية بالريال السعودي بكل سهولة ويسر عن طريق استخدام رقم الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين السعوديين أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين أو المغتربين داخل المملكة العربية السعودية.

كما فعلت شركة مياه المملكة العربية السعودية رقم هاتف خاص بخدمة عملاء أو مستخدمي الخدمة في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات غير قادر الموقع على حلها ليتعامل معها مسئول من خدمة عملاء الشركة جعل الأمر أيسر وحل المشكلة أكثر مرونة وسهولة في حالة احتاجت المشكلة إلى تدخل العنصر البشري.