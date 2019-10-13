ادفع فاتورة الكهرباء السعودية شهر أكتوبر 2019 عبر رابط موقع se.com.sa فقط برقم الحساب

فاتورة الكهرباء السعودية قامت الشركة السعودية للكهرباء والطاقة بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة لجميع مستخدمي شبكة الكهرباء السعودية سواء من المواطنين السعوديين أو المغتربين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وهي خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق خدمة الأنترنت .

فاتورة الكهرباء السعودية

حيث أصبح الموضوع أيسر كثيراً على كل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أو مواطنين المملكة العربية السعودية حيث أن الأمر الأن أصبح عبارة عن إدخال رقم الإشتراك أو رقم الحساب فيقوم موقع الشركة السعودية للكهرباء بإظهار كمية الكهرباء المستهلكة خلال الشهر والمبلغ الذي يقابلها بالعملة المحلية وهي الريال السعودي الأمر الذي جعل كل من يقيم داخل المملكة العربية السعودية يبدأ الشهر بمعرفة مبلغ فاتورة الكهرباء بسهولة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قامت الشركة المسئولة عن حساب الاستهلاك الشهري للكهرباء بالنسبة لمستخدمين الشبكة الكهربائية داخل المملكة العربية السعودية سواء من مواطني المملكة أو حتى المغتربين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بتفعيل الخدمة الإلكترونية التي تسهل على المستخدمين معرفة استهلاكهم الشهري بشكل شفاف وعادل يمنع الكثير من محاولات التلاعب .

وذلك يكون فقط عن طريق إضافة رقم الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين الذين يحملون جنسية المملكة العربية السعودية أو حتى المغتربين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بكل سهولة ويسر وشفافية، وقامت أيضا ًالشركة بتخصيص رقم هاتف لخدمة عملاء الشركة محاولة منها لتحسين الأداء ما بين العميل أو المستخدم وبين الشركة في حالة وجود أي مشاكل أو شكاوى يريد العميل التحدث عنها مع عنصر بشري من عناصر الشركة.