وفاة طفلة صعقًا بالكهرباء داخل منتجع ألعاب ببريدة

‏‫لقيت طفلة في الخامسة من عمرها، مصرعها، نتيجة صعق كهربائي في أحد منتجعات الألعاب جنوب مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وقال المتحدث الرسمي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، لـ«عاجل»، إن فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم باشرت بلاغًا عند الساعة (7:14) من مساء أمس السبت، أفاد بوجود حالة إغماء لطفلة في الخامسة من عمرها تقريبًا؛ بسبب صعق كهربائي في احد المنتجعات في مدينة بريدة.

وأضاف المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر، أنه باشر الحالة فرقة إسعافية وتم تقديم الخدمة الطبية ‏الإسعافية اللازمة لها، وتم نقلها إلى مستشفى بريدة المركزي والذي أعلن وفاتها.