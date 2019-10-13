الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وضباب على عدة مناطق بالمملكة الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من منطقة الجوف والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
أمَّا عن الخليج العربي، فأكَّدت هيئة الأرصاد، أنَّ حركة الرياح السطحية تكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-34 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
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