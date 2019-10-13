أنواع التأمين على السيارات في السعودية

أصبح التأمين على السيارات عنصرًا أساسيًّا لا بد من الأخذ به عند شراء سيارة بحسب حالتها؛ وذلك بعد انتشار الحوادث التي تقع بسبب القيادة السريعة؛ حيث أصبح التأمين على السيارة بمجرد شرائها أمرًا لازمًا وهامًّا جدًّا في الوقاية من الخسائر الناتجة عن وقوع حادث سير، بل ويشمل مزايا وتغطية أكبر؛ وذلك حسب نوع الوثيقة ونوع التغطية التأمينية والمزايا التي يقدمها كل برنامج.

وسنعرض الآن أنواع تأمين السيارات في السعودية إذا كنت تبحث عن أفضل تغطية تأمينية لسيارتك. ولكن عليك أولًا معرفة الاختلاف بين أنواع تأمين السيارات المقدمة لك من قبل شركات التأمين السعودية، ومميزات كل واحدة:

أولًا- التأمين الإلزامي / ضد الغير:

يوفر هذا النوع من التأمين في المقام الأول حماية للمؤمن عليه ضد المسؤولية المالية تجاه الآخرين؛ وذلك نتيجة وقوع أضرار أُلحقت بهم أو بممتلكاتهم عن طريق حادث تسببت به السيارة المؤمن عليها؛ وذلك وفقًا لشروط وأحكام وثيقة التأمين.

ويسمى هذا النوع أيضًا من التأمين باسم التأمين ضد الطرف الثالث. وبموجب هذا النوع من التأمين، تُعوِّض الشركةُ الآخرين نقدًا عن الأضرار الجسدية أو المادية، والمصاريف الناتجة عن الحادث بحد أقصى قدره عشرة ملايين ريال سعودي، إن لم يكن ضمن الأضرار حالات الاستثناءات أو الرجوع على مالك أو سائق السيارة المؤمنة المتسببة في الحادث.

ثانيًا- التأمين الشامل للسيارات:

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يشمل هذا التأمين الحماية ضد المسؤولية المالية للمؤمن له تجاه الغير، التي تثبت نتيجة وقوع أضرار تم إلحاقها بالآخرين أو بممتلكاتهم بحد أقصى عشرة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى الأضرار والتلفيات التي لحقت بالسيارة المؤمنة، ولكن بشرط أن تكون الأضرار ناتجة عن حادث تسببت فيه المركبة المؤمن عليها؛ وذلك وفقًا لشروط وأحكام وثيقة التأمين، وبعدها تتحمل شركة التأمين تكاليف التصليح أو الاستبدال أو التعويض عن الخسائر والأضرار الملحقة بالسيارة المؤمن عليها، سواء من داخل السيارة أو من خارجها.

ثالثًا- برنامج التأمين ذو المنافع الإضافية:

في هذا النوع الثالث من التأمين على السيارات في السعودية، تطرح شركات التأمين العديد من منتجات التأمين على السيارات. والاختلافات بينها يكون من حيث المزايا والمنافع التأمينية، ويتم إضافتها إلى المنافع الأساسية لوثيقة التأمين؛ وذلك مقابل دفع اشتراك إضافي على قسط التأمين الأساسي.

ومن المزايا والمنافع الإضافية في هذا البرنامج، تغطية أضرار الكوارث الطبيعية؛ حيث تتحمل الشركة تكاليف تصليح واستبدال، والتعويض عن التلفيات والأضرار الناتجة عن الأخطار الطبيعية، مثل الفيضانات بسبب الأمطار والسيول.

كما يوجد عنصر إضافي هام جدًّا في هذا النوع من التأمين هو عنصر التغطية الجغرافية؛ أي أنه يمكن للمؤمن أن يحصل على امتداد جغرافي لوثيقة التأمين لتشمل الأضرار والخسائر الملحقة بالسيارة المؤمن عليها نتيجة وقوع حادث خارج السعودية، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، أو بعض الدول مثل مصر ولبنان وسوريا والمملكة الأردنية.