الجبير يؤكد على أهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، في مقر ديوان وزارة الخارجية بالرياض، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية.

جاء ذلك على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الجبير تطوّر وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية، مشيرًا إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي ختام اللقاء، أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء على أسئلة الصحفيين حول عدد من الموضوعات المهمة.