التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، في مقر ديوان وزارة الخارجية بالرياض، عددًا من الإعلامين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الروسية المقروءة والمرئية.
جاء ذلك على هامش تغطيتهم للزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الجبير تطوّر وأهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية، مشيرًا إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي ختام اللقاء، أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء على أسئلة الصحفيين حول عدد من الموضوعات المهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يؤكد على أهمية ومتانة العلاقات السعودية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.