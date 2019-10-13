«العمل» تطلق برنامج «استدامة وتمكين» لتنمية وتطوير القطاع غير الربحي

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأحد، برنامج «استدامة وتمكين» بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، الذي يستهدف تطوير وتنمية القطاع غير الربحي.

وفي تصريحات له خلال التدشين، قال الوزير: «إن هذا البرنامج يساهم في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ رغبةً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأضاف الراجحي: «نعمل على جلب 12 مليار ريال لدعم مسار الاستدامة المالية لمنظمات القطاع غير الربحي، وتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع، بما يتلاءم مع نطاق عمل الهيئة العامة للأوقاف، قائلًا: «إن برنامج (استدامة وتمكين) سيُحدث نقلة نوعية في القطاع غير الربحي، وسنعمل معًا من خلال ثلاثة مسارات: (الاستدامة، والتمكين، والتكامل)».

وتابع: «لدينا 15 مبادرة ستسهم في تمكين القطاع، ولدينا شراكات مع 150 شريكًا من الجهات ذات العلاقة».