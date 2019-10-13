بالصور.. إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم بجدة

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من عائلة واحدة، في تصادم خلف رد سي مول، بشارع الأمير فيصل بن فهد بمحافظة جدة، اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن فرق الهلال الأحمر باشرت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم خلف رد سي مول، بشارع الأمير فيصل بن فهد، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت ثلاث فرق إسعاف والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وتبين وجود 6 إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقل جميع الحالات إلى المنشآت الطبية القريبة من الموقع.