أصيب ستة أشخاص، جميعهم من عائلة واحدة، في تصادم خلف رد سي مول، بشارع الأمير فيصل بن فهد بمحافظة جدة، اليوم الأحد.
وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن فرق الهلال الأحمر باشرت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم خلف رد سي مول، بشارع الأمير فيصل بن فهد، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.
وأضاف أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر هرعت ثلاث فرق إسعاف والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.
وتبين وجود 6 إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقل جميع الحالات إلى المنشآت الطبية القريبة من الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.