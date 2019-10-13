«الإسكان التنموي» يطرح تنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية في 88 مدينة بجميع المناطق

أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم على فرص الطرح الثاني عبر منصة (بناء)؛ لتنفيذ أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية موزعة على 88 محافظة ومدينة في جميع مناطق المملكة.

وأوضح برنامج الإسكان التنموي، في بيان له، أن منصة (بناء) تتيح للمطورين والمقاولين والجمعيات الإسكانية الاستفادة من الفرص المطروحة لبناء وحدات سكنية في مختلف مناطق المملكة.

وأشار البرنامج إلى أن الفرص المعروضة موزعة وفق الآتي: منطقة الرياض 106، منطقة مكة المكرمة 574، منطقة المدينة المنورة 386، منطقة القصيم 386، المنطقة الشرقية 82، منطقة عسير 652، منطقة تبوك 206، منطقة حائل 342، منطقة الحدود الشمالية 57، منطقة جازان 1000، منطقة نجران 407، منطقة الباحة 470 والجوف 52.

وأضاف البرنامج، أن الطرح الثاني يأتي بعد انتهاء مرحلة الطرح الأول، مبينًا بأن التقديم على فرص الطرح الثاني متاح للمطورين والمقاولين والجمعيات الإسكانية حتى 9 نوفمبر 2019م، وذلك عبر رابط منصة (بناء) الإلكتروني

يُذكر أن منصة (بناء) هي منصة إلكترونية متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر، يتم من خلالها طرح فرص بناء وحدات سكنية على المطورين والمقاولين والجمعيات الإسكانية لمستفيدي «الإسكان التنموي» في مختلف مناطق المملكة؛ حيث يتم ذلك وفق خطوات تتم بشكل إلكتروني كامل، ابتداءً من استعراض كامل الفرص المتاحة، مرورًا بمراحل التقييم الفني والمالي وحتى إتمام التعاقد لتنفيذها، وتهدف المنصة إلى تعزيز سرعة تلبية احتياج الأسر بتوفير وحدات سكنية في جميع مناطق المملكة.