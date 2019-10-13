«هيئة الاتصالات» تغرم شركات مخالفة أكثر من 7 ملايين ريال

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت 7 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالِفين لنظام الاتصالات؛ لارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات؛ وذلك وفق قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.

ومن هذه الشركات، شركة الاتصالات السعودية «STC»، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات «ليبارا موبايل»، وشركة اتحاد «فيرجن موبايل»، إضافة إلى مخالفين آخرين.

وأشارت الهيئة إلى أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت غرامات مالية قدرها مليونان و753 ألفًأ و500 ريال بحق «STC»، وغرامات مالية قدرها مليون ريال بحق «موبايلي»، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 48 ألف ريال بحق «زين».

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فيما بلغت الغرامات الصادرة بحق «ليبارا موبايل» 336 ألف ريال، و«فيرجن موبايل» 544 ألف ريال، فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين مليونين و550 ألف ريال.

وأكدت الهيئة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية، لافتةً إلى أنها صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشارت الهيئة إلى استمرارها في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي إلى حماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.