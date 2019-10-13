السعودية اليوم / بلدية الشوقية بمكة تنفذ حملة رقابية على المنشآت الغذائية



مكة المكرمة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بالعاصمة المقدسة اليوم، حملتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية.

وأفاد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي أن مراقبي البلدية قاموا خلال الشهر الماضي بزيارة 3127 محلاً نتج عنها الكشف عن 1250 محلاً مخالفاً، وتمت مصادرة وإتلاف 455 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى مصادرة 218 قطعة من الأدوات التالفة.

وشدد المشيخي على ضرورة استبعاد العمالة المخالفة للاشتراطات الصحية وتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، لافتاً النظر إلى أنه تم خلال الحملة استبعاد 21 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية وتم وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، كما كثفت بلدية الشوقية جولاتها الرقابية على محال بيع الأسماك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتحقق من مستوى النظافة، حيث قام المراقبون الصحيون بإشعار بعض المحلات بالمراجعة لوجود بعض المخالفات لتصحيحها ومعالجتها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

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18:38ت م

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