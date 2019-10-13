السعودية اليوم / أمانة الطائف ترفع درجة الاستعداد للأمطار المتوقعة على المحافظة



الطائف 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

أكملت أمانة محافظة الطائف جميع الاستعدادات للحالة المطرية المتوقعة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها.

واطلع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على جاهزية فرق وآليات الأمطار والسيول، وجهود تنظيف الأودية ومجاري السيول من الشوائب المعيقة لتدفق المياه، وأعمال تهيئة العبارات بجميع أنحاء المحافظة، والتأكد من عمل المولدات والمضخات في الأنفاق بكامل طاقتها الاستيعابية، موجهاً جميع الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الفرعية لرفع درجة الاستعداد البشرية والآلية لاحتواء آثار موسم الأمطار الحالية والجاهزية لأي طارئ، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

وقد أنهت أمانة الطائف أعمال تنظيف قنوات ومناهل شبكة تصريف مياه الأمطار، وتهيئة أكثر من 120 عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول بجميع المحاور، ووضعت الإدارات المختصة كافة والفروع البلدية في حالة استعداد لأي طارئ – لا سمح الله- .

وكانت الإدارات المختصة بالأمانة قد باشرت تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، ومتابعة تشغيل مشاريع تصريف مياه الأمطار وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء مضخات المياه في الأنفاق، ونشر مضخات الشفط المتنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي وصلت لغرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشترك، وساهمت خطة عمل موسم الأمطار والتي نفذتها الأمانة للتهيؤ لموسم الأمطار.

بدورها عملت الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية على معالجة آثار الأمطار بالشوارع والأحياء، مع إزالة عوائق تصريف المياه، كما وفرت وكالات الأمانة العمالة والآليات وصهاريج الشفط ومعدات الكسح، وتواصل أمانة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعرفة توقعات حالة الطقس واحتمالات هطول الأمطار، كما فعلت خطوط خدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين على مدار الساعة، وتوجيه فرق العمل الميدانية لمباشرة جميع البلاغات على الفور.

// انتهى //

18:32ت م

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