

حفر الباطن 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

أقامت جامعة حفر الباطن ممثلة في مكتب التخطيط والجودة اليوم ورشة عمل بعنوان "إعداد فريق المراجعة الداخلية" بحضور ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وذلك في القاعة الرئيسية مقر الجامعة في المحافظة.

وناقشت الورشة عددًا من المحاور منها أهداف المراجعة الداخلية، ومعايير أخلاقيات المراجعين، وتكوين فريق المراجعة، وإجراءات المراجعة الداخلية، وأساليب جمع البيانات والأدلة.

//انتهى//

18:27ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " إعداد فريق المراجعة الداخلية " ورشة عمل بجامعة حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.