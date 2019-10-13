السعودية اليوم / مدني جازان يدعو لأخذ الحيطة والحذر وقت هطول الأمطار



جيزان ١٤ صفر ١٤٤١هـ الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩م. واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم ، الجميع لأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام للرؤية وهطول أمطار وتساقط برد وأتربة مثارة .

وأهابت المديرية بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية،

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18:26ت م

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