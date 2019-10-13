السعودية اليوم / كلية ينبع للتقنية التطبيقية تعلن موعد القبول للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440 / 1441 هـ



ينبع 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 اكتوبر 2019 م واس

أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن موعد القبول للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440 / 1441 هـ، اعتبارًا من 13/ 03/ 1441 هـ و حتى 23/ 03/ 1441 هـ حيث سيكون التقديم الكترونيًا من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

وبينت الكلية أن من شروط القبول: أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية، وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة (علمي)،أو المعهد الصناعي الثانوي، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وأن لايزيد تاريخ الحصول على المؤهل عن خمس سنوات.

ودعت الكلية إلى الاطلاع على الشروط من خلال بوابة القبول الموحد، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية المتاحة بالكلية برامج الدبلوم في التخصصات التدريبية التالية: قسم التقنية الكهربائية (تخصص القوى الكهربائية، تخصص الآلات و المعدات الكهربائية)، قسم التقنية الالكترونية (تخصص الالكترونيات الصناعية و التحكم)، قسم تقنية الاتصالات (تخصص الاتصالات)، قسم التقنية الميكانيكية (تخصصالإنتاج الميكانيكي)، قسم الحاسب و تقنية المعلومات بتخصصاته (دعم فني -شبكات-برمجيات- تقنية الويب و الوسائط المتعددة).

الجدير بالذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، كما تمكنه من مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني في العديد من الكليات في مناطق مختلفة من المملكة.

// انتهى //

18:13ت م

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