السعودية اليوم / جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمسمّى "معيد"



تبوك 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت جامعة تبوك اليوم، عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصّصات بمسمّى "معيد" "رجالا ونساء" بكليات الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم غدٍ , ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 / 2/ 1441هـ، مشيرةً إلى أن التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة سيكون إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط : www.ut.edu.sa

ولن تقبل الطلبات اليدوية نهائياً,وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق الشروط الموضحة.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام، وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وألا يكون موظفاً حكومياً، مع اشتراط وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصّصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة "معيد"، في حين سيتم تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.

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17:53ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.