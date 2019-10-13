السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي قائد دوريات الأمن بالمحافظة



السيح 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، قائد دوريات الأمن بالمحافظة العقيد فياض بن سعود العنزي .

واستعرض العقيد العنزي خلال اللقاء التقرير الإحصائي السنوي لدوريات الأمن بالخرج لعام 1440هـ .

وأثنى محافظ الخرج على الجهود والإجراءات التي تقوم بها دوريات الأمن في مدن ومراكز وقرى الخرج بما ينعكس إيجابياً على مصلحة الوطن والمواطن .

// انتهى //

17:51ت م

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