السعودية اليوم / جامعة أم القرى تحتفي بخريجات معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها



مكة المكرمة ١٤ صفر ١٤٤١ الموافق ١٣ اكتوبر ٢٠١٩م واس

احتفل معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة أم القرى اليوم بتخريج دفعة الفصل الدراسي الثاني لعام (١٤٣٩هـ – ١٤٤٠هـ) بالإضافة إلى استقبال الطالبات المستجدات للفصل الدراسي الاول لعام ١٤٤١هـ من جنسيات مختلفة، كان من بينها جنسية بوروندي التي يصل لأول مرة طالبات منها.

وشاهد الحضور فقرات مختلفة للحفل، كان من بينها نشيد ألقته الطالبات الخريجات، أعربن من خلاله عن فرحتهن بإتمام دراستهن، ثم جرى تكريمهن وتقديم الهدايا لهن من قبل وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات.

من جانبها، رفعت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي شكرها وتقديرها إلى حكومة المملكة الرشيدة التي تولي كل رعاية واهتمام بأبناء المسلمين في شتى بقاع الأرض. كما رحبت بالطالبات الجديدات اللاتي التحقن بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مبينة أن معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها هو الشريان الممتد من قلب مكة إلى العالم، ويمد كل من يستفيد منه بالعلم والعقيدة الصحيحة".

من جانبها هنأت وكلية عميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها الدكتورة سامية الردادي الطالبات الخريجات، ثم دعتهن إلى ضرورة الاستمرار في طريق العلم، والحرص على القيام بالدعوة إلى الله في بلدانهن، مشيرة إلى أن الفترة الدراسية التي أمضينها ستكون ذكرى مميزة لهن، ودافعا إلى تقديم المزيد في الميادين العلمية.

بدورها ألقت الطالبة كبرى نيازي من أفغانستان كلمة الخريجات، أشادت فيها بكل ما وجدته من رعاية واهتمام، ثم استعرضت بدايات الدفعة في الدراسة حين كان التعليم يبدأ بالحروف الأبجدية، وطريقة إخراج الحرف بالشكل الصحيح، قبل أن يتطور مستواهم إلى القدرة على دراسة النحو، والصرف، والنصوص الأدبية، ثم العقيدة الإيمانية ، فيما قدمت الطالبة تحيتي شهرت زاد من طاجكستان شكرها وتقديرها للمملكة العربية

// انتهى //

17:34ت م

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مكة المكرمة ١٤ صفر ١٤٤١ الموافق ١٣ اكتوبر ٢٠١٩م واساحتفل معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة أم القرى اليوم بتخريج دفعة الفصل الدراسي الثاني لعام (١٤٣٩هـ – ١٤٤٠هـ) بالإضافة إلى استقبال الطالبات المستجدات للفصل الدراسي الاول لعام ١٤٤١هـ من جنسيات مختلفة، كان من بينها جنسية بوروندي التي يصل لأول مرة طالبات منها.وشاهد الحضور فقرات مختلفة للحفل، كان من بينها نشيد ألقته الطالبات الخريجات، أعربن من خلاله عن فرحتهن بإتمام دراستهن، ثم جرى تكريمهن وتقديم الهدايا لهن من قبل وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات.من جانبها، رفعت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي شكرها وتقديرها إلى حكومة المملكة الرشيدة التي تولي كل رعاية واهتمام بأبناء المسلمين في شتى بقاع الأرض. كما رحبت بالطالبات الجديدات اللاتي التحقن بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مبينة أن معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها هو الشريان الممتد من قلب مكة إلى العالم، ويمد كل من يستفيد منه بالعلم والعقيدة الصحيحة".من جانبها هنأت وكلية عميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها الدكتورة سامية الردادي الطالبات الخريجات، ثم دعتهن إلى ضرورة الاستمرار في طريق العلم، والحرص على القيام بالدعوة إلى الله في بلدانهن، مشيرة إلى أن الفترة الدراسية التي أمضينها ستكون ذكرى مميزة لهن، ودافعا إلى تقديم المزيد في الميادين العلمية.بدورها ألقت الطالبة كبرى نيازي من أفغانستان كلمة الخريجات، أشادت فيها بكل ما وجدته من رعاية واهتمام، ثم استعرضت بدايات الدفعة في الدراسة حين كان التعليم يبدأ بالحروف الأبجدية، وطريقة إخراج الحرف بالشكل الصحيح، قبل أن يتطور مستواهم إلى القدرة على دراسة النحو، والصرف، والنصوص الأدبية، ثم العقيدة الإيمانية ، فيما قدمت الطالبة تحيتي شهرت زاد من طاجكستان شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية التي وصفتها بدار الإسلام والسلام .// انتهى //17:34ت م0185

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