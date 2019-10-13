السعودية اليوم / ديوان المظالم يستعد لإطلاق استراتيجيته الجديدة 2025 بورش عمل مكثفة



الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

بدأ ديوان المظالم بعقد ورش عمل استراتيجية ديوان المظالم (2025)"، بعد صدور توصية اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم وتطويره برئاسة معالي الرئيس الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وذلك في إطار مواكبة التطوير المستمر والتجديد لمخرجات العمل القضائي، وفق أساليب عمل منظمة لتحقيق أهدافه .

واستهدفت الورشة جميع الإدارات، من أجل الاستعداد لإقرار الخطة الاستراتيجية الجديدة 2025، من خلال المشاركة في صياغة أهدافها ومبادراتها بما يضمن تحقيق الغاية المنشودة في تحسين جودة الأعمال القضائية المقدمة للمستفيدين.

فقد تضمنت ورشة العمل المقدمة عرضاً عن خطة الديوان (2020)، وما تم إنجازه من مبادرات، بالإضافة إلى مراجعة تحليلية متعمقة لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي واجهت الخطة الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استشراف الرؤى والأفكار الجديدة

التي تساهم في استمرار نهضة المرفق القضائي، ومناقشة أبرز معوقات تنفيذ الأهداف، وابتكار الحلول الناجعة لها، والعمل على تلافيها مستقبلاً.

كما استعرضت الورشة أهمية عقد والمشاركة في مثل هذه الورش من قبل جميع منسوبي الديون في الإعداد لاستراتيجيته القادمة، كشركاء رئيسيين وفاعلين في نجاح مستهدفات الخطة الاستراتيجية، وكركيزة أساسية لمعرفة مكامن القوة والضعف فيما تم العمل

عليه من مبادرات وأعمال.

وفي نهاية الورشة، شارك الحضور باستبيان يحتوي على أسئلة تتعلق بالتحليل الرباعي لخطة الديوان الجديدة، وما استجد من نقاط قوة أو ضعف، وأبرز الفرص أوالتحديات مستقبلًا، واقتراح المبادرات الجديدة.

ويسعى الديوان من خلال هذه الورشة العملية إلى رفع مستوى جودة الأعمال القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة في المجتمع، ومما يشار إليه في هذا الصدد أن مخرجات استراتيجية الديوان الحالية؛ لامست الواقع وفق المخطط له في جميع أهدافها ، بإشراف مباشر من معالي رئيس ديوان المظالم، حيث ساهمت اللجنة الاشرافية العليا لاستراتيجية الديوان في تذليل العديد من العقبات التي كانت تواجه بعض مُلاك المبادرات؛ حتى وصلت نسبة تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الحالية إلى 74 %.

// انتهى //

17:08ت م

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