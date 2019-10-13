تجاوبًا مع “المواطن”.. فتح العقوم الترابية وتحرير مسار السيول في وادي لية بصامطة

2019-10-13

تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”.. فتح العقوم الترابية وتحرير مسار السيول في وادي لية بصامطة

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تجاوبت الجهات ذات العلاقة بمحافظة صامطة مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان” العقوم الترابية للمزارعين تغير مجرى السيول وتهدد سكان صامطة والقرى”

وكان تقرير” متابعات الخليج 365” قد سلط الضوء على خطورة هذه العقوم الترابية التي أنشئت في وادي لية والتي غيرت مسار السيول كما رصدت “متابعات الخليج 365” الأضرار التي لحقت بها الطبقة الأسفلتية في الطريق المؤدي إلى خضراء صامطة.

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وأشاد الأهالي بدور ” متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها المسؤول وأيضًا التفاعل السريع من قبل الجهات ذات العلاقة كما قدموا شكرهم وتقديرهم لهذه الجهات على هذا التفاعل مثمنين جهودهم في خدمة الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن الجهات ذات العلاقة قامت بفتح هذه العقوم الترابية وإرجاع مسار السيول إلى بطن الوادي.