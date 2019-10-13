- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم معرض الصقور والصيد.. شعلة مستمرة للتراث والثقافة والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
معرض الصقور والصيد.. شعلة مستمرة للتراث والثقافة والترفيه
زيارات رسمية وجماهيرية تتواصل لليوم الثالث على التوالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
يؤكد معرض الصقور والصيد في يومه الثالث على أن التراث هو أحد أهم المفردات الترفيهية الجاذبة اليوم، إذ يقدّم المعرض على مدار ساعات عمله من الـ12 ظهرًا حتى الـ12 منتصف الليل؛ عروضًا تثقيفية وتراثية هادفة وفي غاية المتعة، إلى جانب ما يقدمه لمحبي وعشاق هواية الصقور والصيد من مستلزمات ومتعلقات تلك الهواية من الألف إلى الياء من خلال 30 قسمًا على مساحة 36 ألف متر مربع.
ومنذ اليوم الأول ومع لحظة افتتاح أبوابه، شهد المعرض إقبالًا منقطع النظير فاق كل التوقعات وأصبح حديث الصحافة المحلية والعالمية التي تسابقت إلى تغطية هذا الحدث الفريد الذي سجل أرقامًا قياسية في أيامه الثلاث الأولى.
ويشهد اليوم الثالث منذ ساعاته الأولى زيارات رسمية وجماهيرية كبيرة إلى جانب العديد من الفعاليات المقامة على مسرح المعرض، مثل الفعاليات المدرسية مع الطلاب وفقرة الرواة والمحاضرات العلمية، إلى جانب فعاليات المعرض اليومية المتنوعة مثل فعالية “ريشة صقار” للرسامين ومزاد الصقور وفعالية “حياة الصقاقير”.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض الصقور والصيد.. شعلة مستمرة للتراث والثقافة والترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.