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فيديو.. أمطار البرك تحتجز مركبات في الأودية والشعاب
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
هطلت بعد ظهر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة البرك، شملت البرك، والفيض، والجمة، وزار، والكدا، والمديد، والمرصد، وعدد من قري شرق المحافظة، كما شملت الأمطار مركز ذهبان، ودبسا، وغيرها.
من جهة أخرى فقط أدى جريان بعض الأودية والشعاب إلي احتجاز عدد من السيارات القادمة من قرية الفيض شرق المحافظة، رغم مطالبتهم المستمرة بضرورة سفلتة ذلك الطريق وطوله قرابة ١٢ كم، منذ سنين طويلة، حيث يجد الأهالي معاناة كبيرة مع هطول الأمطار وجريان تلك الأودية.
من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
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