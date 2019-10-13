تعطل خدمة مباشر الراجحي والمصرف يعتذر

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتذر مصرف الراجحي عن حدوث عطل في خدمة المباشر ما أدى إلى تعطل وصول بعض الأفراد للخدمات.

وكانت خدمات المباشر والتطبيق الإلكتروني في مصرف الراجحي تعرضت لعطل تقني اليوم (الأحد)، حال دون وصول المستفيدين لحساباتهم لإنجاز المعاملات.

وعبر العديد من العملاء عن تذمرهم من سوء الخدمة في مصرف الراجحي مؤكدين أن الأمر صار يشبه الظاهرة التي تتكرر مرة على الأقل كل أسبوع حيث قال إبراهيم اليوسف: صارت تتكرر بشكل أسبوعي مشاكل تقنية ومهزلة ما بعدها مهزلة وتعطيل لمصالح الناس وبالأخير “نعتذر”.

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وقال مواطن آخر: “أنا من يوم الخميس ما في جيبي ريال، البنك يعطلنا أكثر مما ينجز لنا ليتهم يتعلموا من البنوك الأخرى”.

وأضاف عميل ثالث: “من بعد الظهر وأنا جالس في الفرع والموظف يقول انتظروا والحين يقول مع الباب ما اشتغل النظام مو منطق هذا”.

وحاول بعض العملاء التماس العذر للبنك مرجعين ذلك إلى كثرة الخدمات التي يقدمها البنك مقارنة بغيره من البنوك حيث قال أحد المواطنين: “بنك الراجحي هو الأفضل في الخدمات الدليل أنه الأكثر صرافات إيداع ودائمًا مزدحمة وإن شاء الله يكون الأفضل في هامش الربح للمقترضين”.

وقالت إحدى المواطنات: “الله يعينكم.. محاولات حثيثة لوقف تقدمكم أعانكم الله”.

من جانبه عبر مصرف الراجحي عن أسفه لما يواجهه العملاء من صعوبات تقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية.

وأفاد مصرف الراجحي في بيان مقتضب أن إدارته تعمل على حل هذه المعوقات في أقرب وقت.







