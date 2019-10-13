الان تتابع وفاة طفلة صقعا بالكهرباء في منتجع ببريدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بريدة- خالد المرشود - الخليج 365:
باشرت فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر، أمس السبت، حالة إغماء لطفلة في الخامسة من عمرها، بمنطقة القصيم.
وباشرت الفرقة بلاغا عند الساعة 7:14 يفيد بوجود حالة إغماء لطفلة في الخامسة من عمرها تقريبا، بسبب صعب كهربائي في أحد المنتجعات بمدينة بريدة.
وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة للطفلة، ونقلها إلى مستشفى بريدة المركزي، الذي أعلن وفاتها.
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