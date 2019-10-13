وفاة طفلة صقعا بالكهرباء في منتجع ببريدة

جدة - عمرو شويل بريدة- خالد المرشود - الخليج 365:

‏باشرت فرقة إسعافية من هيئة الهلال الأحمر، أمس السبت، حالة إغماء لطفلة في الخامسة من عمرها، بمنطقة القصيم.

و‏باشرت الفرقة بلاغا عند الساعة 7:14 يفيد بوجود حالة إغماء لطفلة في الخامسة من عمرها تقريبا، بسبب صعب كهربائي في أحد المنتجعات بمدينة بريدة.

وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة للطفلة، ونقلها إلى مستشفى بريدة المركزي، الذي أعلن وفاتها.