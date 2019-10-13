حالة وفاة و11 إصابة في حريق منزل بالرياض.. والهلال الأحمر يباشر الحادث

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- محمد السويهري:

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي، حادث حريق بحي البطحاء في الرياض، والذي نتج عنه إصابة 11 حالة اختناق ووفاة حالة واحدة من خلال 6 فرق إسعافية حيث تم جميع الحالات للمستشفيات القريبة الموقع.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ حريق بأحد المنازل بالبطحاء عند الساعة السادسة وعشر دقائق وتم توجيه على الفور 6 فرق إسعافية للموقع منها 4 فرق عنايات وفرقتين إسعافية، حيث تم نقل 6 حالات مصابة باختناق إلى مستشفى الشميسي و4 حالات لمستشفى الشميسي فيما توفيت حالة واحدة.

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وقال “الجلاجل”، إنه تم الانتهاء من الحدث عند الساعة 7.38 دقيقة، كما تم الحدث بمتابعة من القيادة الميدانية التي باشرت الحادث حتى الانتهاء منه وشاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.

ونوه “الجلاجل” في ختام حديث على تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.

وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمنًا في الوقت نفسه التجاوب من قبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.